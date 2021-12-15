الرقمنة أهمها.. جامعة حلوان تكشف الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما تم إعلان جداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة، وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.



وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بٱعمال رئيس جامعة حلوان انه تم تقسيم الطلاب على فترات لمنع التكدس والزحام داخل الجامعة حرصا على سلامة الطلاب و العاملين، بالإضافة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل كورونا حديث.

كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات فى حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر، أنه يستعد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان لتنظيم المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومقرر عام المؤتمر.

ويأتي ذلك انطلاقا من سلسلة المؤتمرات العلمية التي ينظمها المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.

وتتمثل محاور المؤتمر فى الاتى :

١- الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

٢- حماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي.

٣- تحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي.

٤- هل نظم حماية الملكية الفكرية تتطلب التغيير بعد جائحة COVID 19.

٥- الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية.

٦- حقوق الملكية الفكرية في التعلم عن بعد.

٧- مخاطر الاعتداء علي الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية.

٨- كيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة اليابان اقتصاديا.

٩- الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع اليابانية.

١٠- طبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة