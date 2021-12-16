بينها 1268 تجاوز سرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4985 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1268 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و165 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية، و25 مخالفات موقف عشوائى، و6 مخالفات لشروط التراخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.