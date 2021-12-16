ضبط شخص بحوزته 2 كيلو حشيش بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط “20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى” بحوزة شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالاسكندرية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.