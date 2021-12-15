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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير: مصطفى فتحي نجم قادم بقوة لمنتخب مصر

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي أداء اللاعب مصطفي فتحي في مباراة مصر وتونس ببطولة كأس العرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب أحمد شوبير في تويتة له: “مصطفي فتحي نجم قادم بقوة لمنتخب مصر”.

 

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وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

 

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي انطلق منذ قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربية عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

 

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس. 

 

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

 

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها ويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".

 

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