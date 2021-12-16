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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومي لبحوث الإلكترونيات يعقد ملتقى ربط البحث العلمي بالصناعة.. اليوم

البحث العلمى
البحث العلمى


اعلن معهد بحوث الإلكترونيات في إطار التعاون المتبادل والمثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في معهد بحوث الإلكترونيات، ووزارة التجارة والصناعة متمثلة في مركز تحديث الصناعة، و تفعيلا للبروتوكول الموقع بين معهد بحوث الالكترونيات ومركز تحديث الصناعة؛ و في إطار الدور القومي الذى يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات كبيت خبرة في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمصر، والدور الاستراتيجي لمركز تحديث الصناعة،  عن دعوة عدد 10 شركات ومصانع من المنطقة الصناعية بالتجمع الخامس والقطامية لحضور ( ملتقي الربط بين البحث العلمي والصناعة ).


واشارت إلى أنه مقام اليوم الخميس بقاعة الإجتماعات بمقر معهد بحوث الالكترونيات بالنزهة بحضور  الاستاذة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد و  مديري مركز تحديث الصناعة وجمعية مصنعى القاهرة الجديدة.


ويأتي هذا الحدث  للمساهمة في تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعي في مشاريع قومية صناعية وإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري.

ولقد  أوضحت الدكتورة شيرين محرم بأن الهدف الرئيسي من عقد هذا التجمع للشركات الصناعية بالمعهد هو  ربط المجتمع الصناعي بالبحث العلمي والسعي لجعل المعهد الذراع البحثي للعديد من الشركات والمصانع الوطنية، كما يهدف الملتقي ايضا لتشجيع الباحثين العاملين في القطاع البحثي والأكاديمي لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، حيث سيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.


وذلك يأتي اتساقًا مع أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ووزارة التجارة والصناعة وذلك  في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ بهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة والمجتمع من خلال تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، فضلاً عن تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار يعمل على استغلال تطبيقات البحث العلمي ومخرجاته.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالى التحول الرقمي التعليم العالي والبحث العلمي

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