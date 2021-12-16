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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل وصولها لمصر .. تعرف على شانجي Q35 الجديدة

شانجي Q35 موديل 2022
شانجي Q35 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شانجي ، عن قرب وصول السيارة طراز Q35 موديل 2022 الجديدة داخل السوق المحلى المصرى .

 

وأوضح وكيل شانجي الصينية ان السيارة Q35 موديل 2022 الجديدة ، هى اول مرة تطرح داخل السوق المحلى المصرى ، وهى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

 

وتستمد شانجي Q35 موديل 2022 الجديدة قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر من 16 صباب بقوة 114 حصان في وعزم دوران 148 نيوتن متر وسرعة قصوي 160 كم في الساعة، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أو مانيوال 5 سرعات.

 

وتستهلك السيارة شانجي Q35 موديل 2022 الجديدة وقود بواقع 6.8 لتر لكل 100 كم بخزان وقود سعة 46 لتر ، ويبلغ طول السيارة 4.286 مم والعرض 1.815 مم والارتفاع بواقع 1.665 مم وقاعدة العجلات بطول 2.560 مم . 

 

وتضم السيارة شانجي Q35 موديل 2022 الجديدة ، عدد من واسلئل الامان والحماية من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وفرامل ABS وEBD وقفل مركزي للأبواب وتثبيت مقاعد الاطفال في الخلف.

 

وتاتى السيارة شانجي Q35 موديل 2022 الجديدة بعجلات ألومنيوم 17 بوصة وتكييف هواء أوتوماتيك مع فتحات تكييف خلفية وشاشة 8 بوصة ووصلة USB ومثبت سرعة وحساسات ركن أمامية وخلفية .

 

بالاضافة الى فرش جلدي وقضبان تحميل فوق السقف وفتحة سقف وتعديل كهربائي للمقاعد وزجاج كهربائي ومدخل طاقة وتحكم في الصوت من عجلة القيادة.

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