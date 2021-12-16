مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني زيد التابعة لمركز الفتح بأسيوط بسبب خلافات الجيرة.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية بني زيد بوقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتى " البسايسة" و " عبدالوارث" نتج عنها وفاة شخص.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " محمود. ع" 35 عاما من عائلة البسايسة وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على طرفي المشاجرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.