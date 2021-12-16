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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يسلم 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكلا علي الأسر الأكثر إحتياجآ وذوي الهمم.. شاهد

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أكد  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي إهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل المعيشة، مؤكداً أن إطلاق مبادرة قادرون بإختلاف كان له الدافع الكبير في بحث إحتياجاتهم والسعي نحو حلها.

 

جاء ذلك خلال تسليم محافظ الجيزة،  ٦٧ كرسيا كهربائيا وتروسيكلا للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة، مقدمة من مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية للعمل علي دعمهم وتسهيل سبل الحياه لهم .

 

وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفي وعلي أمين الخيرية  ومساهمتها الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تقديم التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم، مثمنآ الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية فى دعم قضايا تنمية المجتمع،  مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة .

 

وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات حرص المحافظ علي الإستماع إلي مطالب الحاضرين، معرباً عن سعادته بلقائه بهم، مؤكداً لهم أن مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم، مشيراً إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركه والتروسيكلات هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وصفية مصطفي أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية وهاني صادق أمين الصندوق وصفاء سعد أمين المجلس ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعي  ومحمد نور رئيس حى العمرانية.

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حي العمرانية محافظ الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوى الهمم مبادرة قادرون بإختلاف كرسي كهربائي ؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية

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