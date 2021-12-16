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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين المقبل.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

صدى البلد

 

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق أعمال اليوم العالمي للغة العربية والذي ينظمه قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب بالتعاون مع مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية.

 وذلك يوم الاثنين المقبل  بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 يأتي ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة بالمبنى الإداري بالجامعة.

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 ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال تستمر حتى 26 من ديسمبر الجاري ، وتتضمن فعاليات يوم الاثنين  والتي تعقب الجلسة الافتتاحية زيارة للمتحف الوثائقي ، وافتتاح معرض الخط العربي من تصميم كلية الفنون الجميلة بالجامعة بالقاعة (6) بجناح ( د )، ثم ندوة ثقافية يحاضر بها الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ، والدكتور حافظ المغربي الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا ، والأستاذ مجاهد خلف مدير تحرير جريدة الجمهورية بالقاهرة .

أما فعاليات يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر فتتضمن اصبوحة شعرية بمسرح كلية الآداب بالجامعة ، وتتضمن فعاليات يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر رحلة للمعهد الديني والتي ينظمها قسم الآثار بكلية الآداب.

 ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية في مراسم ختام احتفال  الجامعة باليوم العالمى للغة العربية وذلك يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر الجارى.

 

جامعة اسيوط رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال إحياء اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية وزير الاوقاف

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