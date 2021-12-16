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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تصدر قائمة حمراء تضم 23 دولة أبرزهم بينهم الجزائر

الطيران القطري -
الطيران القطري - ارشيفي

اعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن إصدار قائمة حمراء جديدة تضم 23 دولة قالت إن القادمين منها سيخضعون لشروط صحية من أجل دخول البلاد بدءاً من الأحد المقبل، فيما ستمنع بعض الفئات من الدخول تماماً.

وتضمنت القائمة الجديدة كلاً من: الجزائر، النمسا، باربادوس، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، دومينيكا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيران، أيرلندا، ليتوانيا، الجبل الأسود (مونتينيغرو)، هولندا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، سوريا، المملكة المتحدة.

وأوضح القرار أن  المواطنون القادمون من هذه الدول سيخضع لحجر صحي منزلي مدته يومين في حال قدومهم من الدول التي تضمنتها القائمة، فيما سيخضع القادمون غير المحصنين لحجر منزلي مدته 7 أيام.

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وفي كل الحالات سيلتزم القادمون من هذه الدول بتقديم فحص "بي سي آر" لم يمض عليه أكثر من 72 ساعة، وفحص آخر بعد 36 ساعة من الوصول بالنسبة للمحصنين، وبعد 6 أيام لغير المحصنين.

أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في دولة قطر، القادمين من هذه الدول، فيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي فندقي لمدة يومين في حال التحصين، و7 أيام في حالة عدم الحصول على اللقاح.

وأعفى القرار الفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق، والفئة العمرية من 11 عاماً وما دونها المرافقون للوالدين أو لأحدهما المحصنين بالكامل، من هذه الشروط، بالنسبة للمواطنين والمقيمين ومواطني مجلس التعاون، وفقا للخليج أونلاين.

​وفيما يخص الزائرين المحصنين الذين يحملون تأشيرات الدخول المسبقة والفورية فسيخضعون لحجر فندقي مدته يومين، مع تقديم فحص "بي سي آر" لم يمض عليه 72 ساعة قبل الوصول، وآخر بعد 6 أيام من الوصول.

ولن يسمح بدخول القادمين من حاملي التأشيرات السالفة في حال كانوا غير محصنين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولات الحكومة القطرية الحيلولة من وصول متحور أوميكرون الجديد إلى البلاد، في ظل ظهوره في العديد من دول العالم.

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