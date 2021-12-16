السيطرة على حريق بمصنع بطاريات موتوسيكلات في أبورواش

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بطاريات موتوسيكلات بالقرية الذكية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة دون وقوع إصابات.



وتم إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة و أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بطاريات موتوسيكلات بالقرية الذكية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش .



وعلى الفور، وجه اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.