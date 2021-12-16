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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة أور السياحية

العراق
العراق

وضع محافظ ذي قار العراقية أحمد غني الخفاجي اليوم، الخميس، حجر الأساس لإنشاء مدينة أور السياحية وسط حضور رسمي وشعبي واسع .
 
وذكر  الخفاجي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس وفقا لبيان صادر عن مكتبه أن المشروع يعد من أهم المشاريع السياحية الهامة والحيوية في المحافظة، ويعتبر نقلة نوعية للقطاع السياحي، مؤكداً أن المدينة ستحتوي خدمات متكاملة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم".

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وحث المحافظ جميع رجال المال والأعمال إلى الاستثمار بالمحافظة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية للمستثمرين بما يكفل نجاح مشروعاتهم ااستثمارية في مختلف المجالات الواعدة.
 
وقال المحافظ  : تم تخصيص مبلغ مقداره 10 مليار دينار ضمن مشروع صندوق إعمار ذي قار، لإنشاء بنى تحتية متكاملة في المدينة"، مبينا أن "صندوق الاعمار سيقوم بإحالة المشاريع الى الشركات المنفذة".
 
كما وجه  الخفاجي إلى اعتبار مدينة أور الأثرية عاصمة للثقافة والسياحة للعام المقبل. 

 

العراق السياحة حجر الاساس المشاريع السياحية محافظة ذي قار

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