منسق الأمم المتحدة: مباحثات مثمرة مع مصر حول تبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة

أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إيلينا بانوفا، عن سعادتها بالمشاركة في المناقشة المثمرة حول التحول الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات، بشراكة من الأمم المتحدة بالقاهرة، ووزارة التخطيط.

وقالت بانوفا في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "يسعدني المشاركة في مناقشة ثرية حول التحول الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة ومشاركة تجربة الأمم المتحدة في مصر بشراكة مع وزارة التخطيط للحديث عن وضع الإندماج وتقديم الخدمات للفئات الأكثر ضعفاً في صميم الإصلاحات العالمية والتنمية المستدامة".

يذكر أن إيلينا بانوفا تحدثت عن الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في احتياجات اللاجئين.

وقالت المنسقة: "مصر تقدم نموذجا إيجابيا في التصدي للاحتياجات المختلفة للاجئين، وخاصة بالنسبة إلى مجالات الصحة والتعليم".