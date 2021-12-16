الصحة: ليس شرطا أن تكون الجرعة الثالثة من نفس اللقاح السابق.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الجرعة التعزيزية ليست من الضروري أن تكون من نفس اللقاح السابق، معقبا "الهدف من اللقاح هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية".



وأشار: "الباحثون مختلفون في المدة البينية التي قد ينخفض معها استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع فيروس كورونا، لكن أغلب الدراسات تتحدث عن فترة لا تقل عن 6 أشهر".

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة،: "أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح".