ملوك الحوواشي.. فاتك كتير لو نزلت الشرقية ومأكلتش من العزيزية .. اعرف سر الخلطة|شاهد

بمجرد وصولك الي محافظة الشرقية وإذا ما كنت من سكان أحدي المحافظات الاخري وسئلت أحدا عن اشهر الأكلات التي تميز المحافظة عن باقي المحافظات الأخري يكون أول إجابة عليك هو حواوشي العزيزية وخاصة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

عدد كبير من السيارات والمواطنين المتواجدين بمختلف محلات الجزارة والحواوشي يحتشدون بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ينتظرون كل منهم دورة للحصول علي الحواوشي الخاص بهم والذي تشتهر به تلك القرية علي مستوي محافظات الجمهورية لدرجة ان ساد ان أهل تلك القرية هم ملوك صناعة الحواوشي .

فيما حرص موقع صدي البلد على النزول الي القرية يوم الأربعا والإلتقاء بأشهر الجزارين وصناع الحواوشي تلك الأكله التي أجمع علي حبها الجميع الصغير والكبير من أبناء محافظة الشرقية وغيرها من المحافظات الأخري والتعرف منهم علي سر شهرتهم بتلك الأكله وسر الخلطة.

في البداية كان في إستقبالنا أبناء المعلم "طارق المنسي" وأشقائه والذين يعتبرون من أشهر الجزارين واقدم صناع الحواوشي بقرية العزيزية وأكد لنا المعلم "مجدي ابو منسي" البالغ من العمر قرابة الـ 63 عاما انه ورث تلك المهنه من أبائه وأجدادة ويشتهرون بصناعة الحواوشي مثلهم مثل العديد من أبناء قرية العزيزية .

مراحل تصنيع رغيف الحواوشي..

أولا..قطع اللحمة..

وأضاف المعلم "مجدي" انه في البداية يأتي الزبون الراغب في أكل رعيف حواوي بشراء اللحمة والتي يتم ذبحها يوميا طازجة وبلدي وتتميز العجول التي يقومو بذبحها بأنها صغيره وبالتالي تكون لحومها لذيذة ويطلب الكمية التي يريدها ويتم تحديدا بناءا علي عدد الأرغفة التي يرغب في تسويتها.

ثانيا..فرم اللحم والبصل..

وأستكمل المعلم "مجدي" ان الكمية المناسبة لرغيف الحواوشي هي ربع كيلو وهو المعدل المناسب حيث ان الكيلو يتم وضعه لأربع أرغفة ويتم وضع البصل وفرمة مع اللحمة ووضع البهارات اللازمة من ملح وكمون وفلفل أسمر ويتم خلطهم جيدا .

ثالثا..مرحلة الذهاب الي الفرن للتسوية..

تأتي تلك المرحلة بعد الإنتهاء من فرم اللحم ووضع البهارات والبصل ويتم الذهاب الي الفرن من أجل التسوية وهناك أكثر من 5 أفران موجودين بالمحافظة ويتميزون بالجودة والنظافة والسعر المناسب .

رابعا..وضع اللحم والعجين..

أكد حمادة مكاوي صاحب أقدم أفران تسوية الحواوشي بمدينة العزازية انه حاصل علي بكالريوس حاسبات ومعلومات وبالرغم من ذلك لا انه قرر ان يستكمل مهنه ابائه وأجدادة وحافظ علها وخاصة انه توارث تلك المهنه منهم مشيرا الي انه عقب إحضار المواطن اللحمة بعد تتبيلها يقوم هو بتحديد كمية اللحم الموضوعه في الرغيف .

خامسا..كيلو اللحم يصنع 4 أرغفة حواوشي.

وأستكمل حمادة مكاوي انه يتم تجهيز العجين والذي يتميز به الفرن الخاص بهم ويقوم بوضع طبقة عجين أسفل وفي الوسط اللحم وطبقة عجين أخري فوق ويتم تقفيل العجين جيدا وفردها بطريقة مميزة ويتمم وضعها بالصاج ومنها الي الفرن.

سادسا..مرحلة التسوية الجيدة..

وأشار مكاوي الي انه يتم التسوية الجيدة للحواوشي والتقليب الجيد وخاصة ان العين تأكل قبل الفم ويتم المتابعة الجيدة أثناء التسوية حتي يتم الأنتهاء وإخراج الحواوشي بالصرة النهائية ولف الرغيف للزبون.

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