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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالغفار: 51 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا| تفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا ولم يتقدموا لأخذ الجرعة الثانية.

وتابع خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور": "هناك 32 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة و19 مليون حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

وأوضح عبد الغفار: "الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعد تقل تدريجيا ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر هام ولكنه يبقي اختياريا حتي الآن".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، إلى أنه تم رصد انحصار ملحوظ للموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الجرعة الثانية الأجسام المضادة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وزيرة الصحة

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