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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض

يوم الجمعة
يوم الجمعة

على كل مسلم استغلال يوم الجمعة والـ دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض خاصة آخر ساعة من النهار في الدعاء مستحب شرعا، كما أن الدعاء للمريض من الأدعية التي لها ثواب عظيم عند رب العالمين، قال الله عز وجل فيك تابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء سلاح والتضرع إلى الله من أسباب الشفاء فلذلك ينبغي الإكثار من دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض والتوجه إلى الله عز وجل في شفاء كل من ابتلي بالمرض مع أهمية الدعاء بصيغة الجمع  للناس جميعًا.. ودعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض نقدمه في السطور المقبلة.

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض
دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض جاءت في سنة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات التي لا يرد فيها الدعاء أبدًا والتي من منها ساعة يوم الجمعة، هي من الأوقات المستحبة التي لا يرد فيها الدعاء واستغلال دقائق  بين الأذان والإقامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. عندما يصلي العبد وفي السجود تحديدًا. في نهاية الصلاة قبل أن يسلم فيبدأ في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.

و دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض في يوم الجمعة يبدأ من بعد العصر إلى وقت غروب الشمس فهذه الأوقات الدعاء فيها مستجاب اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة

نسألك أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وأن تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء جمعة مباركة
اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا، اللهمّ خذ بيده
اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام.
اللهم احفظه بعزّك الّذي لا يُضام، وأكلاه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين. 
دعاء للمريض يوم الجمعة
على كل مسلم الـ دعاء لِلمريض يوم الجمعة ويقول فيه:اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعويضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، ويقول فى دعاء لِلمريضُ يوم الجمعة 
اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر 
الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير
سبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض.
اللهم اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب للمريض
الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب لِلمريض مستحب ومقبول عند الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقتْ له من اللهِ منزلةٌ لم يبلغهَا بعملهِ ابتلاهُ اللهٌ في جسدِهِ أو في مالهِ أو في ولدِهِ ثم صبَّرهُ على ذلكَ حتى يبلغهُ المنزلة التي سبقتْ لهُ من اللهِ تعالى. ويستحب أن يقال فى الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب لِلمريضُ

اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا واشفها وعافها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك وتولّاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي أبي وأغرس في نبضه الراحة وفي جسده العافية يا رب العالمين
اللهم ارفع المرض عن كل مريض وشافي كل متألم اللهم اشفي والدي شفاء لا يغادره سقما. 
اللهم يا شافي يا معافي أشفي أبي وخفف عنه كل ألم وأنثر العافية في جسده.
اللهم اشفِ أبي يا رب دعوتك من قلب صادق خاشع ذليل أن تشفي أبي شفاء لا يغادر سقمًا يا رب اصرف عنه ما يضره يا رب اكفه شرور الدنيا يا رب.
اللهم اشفي والدي شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم حالته وضعفه وقلت حيلته يا عزيز يا قوي
اللهم والبسه ثوب الصحة والعافية يا قادر على كل شيء.
اللهم استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك اللهم أنت الشافي المعافي اشفِ والدي وألبسه ثوب الصحة والعافية 

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