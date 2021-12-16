خالد عبد الغفار: حصلت علي جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أنه حصل علي جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا.

وتابع خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"الحكومة وافقت علي منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لكل من مر علي تطعيمهم 6 أشهر".

وأوضح عبد الغفار:" الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعد تقل تدريجيا ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر هام ولكنه يبقي اختياري حتي الآن".

وتابع وزير التعليم العالي: "سيتم إرسال رسائل للمواطنين الذين مر علي تطعيمهم 6 اشهر بالتوجه لأقرب مكان لأخذ الجرعة الثالثة، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم تطبيقه في خلال الـ 48 ساعة القادمة ".

