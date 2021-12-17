قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا أثناء قمتهم المنعقدة في بروكسل قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا

وكتب ميشيل على" تويتر "اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تمديد العقوبات ضد روسيا". وأضاف أن الزعماء الأوروبيين دعوا روسيا أيضا "للبدء في تنفيذ اتفاقات مينسك".

وأمس الخميس، أصدر البرلمان الأوروبي، بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا. وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة "اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من روسيا، وإنهاء خط الغاز الشمالي 2".

وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.