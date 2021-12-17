أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17- 12-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-12- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، وهناك استمرار في الأجواء الخريفية، ولذلك ننصح المواطنين بـ ارتداء الملابس الثقيلة، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام السابقة.

وطالبت المواطنين خلال النزول فى الصباح، أو بعد المغرب، بـ ارتداء ملابس شتوية، معلقة “ الجو بقى برد جدًا”.

وتابعت : أن البلاد شهدت أمطار فى ساعات الليل و الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخى الخذر.

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها نشاط للرياح أيضا على عدة مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون مائلا للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس باردا في أول الليل شديد البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، قد تمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

ويصاحب موجة الأمطار خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية 17 للعظمى و11 للصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد 18 للعظمى و6 للصغرى.

جنوب الصعيد 21 للعظمى و 10 للصغرى.