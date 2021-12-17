بعد هدفه في نيوكاسيل.. محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافين الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" لموسم 2021-2022.

وشهدت هذه الجولة فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بسبعة أهداف دون رد، وتغلب آرسنال على وست هام بهدفين نظيفين.

بينما حقق ليفربول الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتشيلسي تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام إيفرتون.

وتم تأجيل مباريات مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، وليستر سيتي وتوتنهام، وبيرنلي وواتفورد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل كالتالي:



محمد صلاح في المقدمة برصيد 15 هدف



فاردي 9 أهداف

جوتا 9 أهداف

ماني 7 أهداف

رونالدو 7 أهداف

