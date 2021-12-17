بهدفه في شباك نيوكاسل.. محمد صلاح يحطم 3 أرقام قياسية جديدة

شارك محمد صلاح في 74 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.



وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام في الدقيقة 25، مساهما في قلب تأخر فريقه إلى فوز بنتيجة 2-1.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تعادل تشيلسي مع إيفرتون ليحتل المركز الثالث بـ37 نقطة.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في شباك نيوكاسل يونايتد.

ومنذ بداية الموسم ساهم صلاح في 24 هدفا (سجل 15 وصنع 9) ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف قبل فترة الأعياد بعد آلان شيرار موسم 1994-95 بتسجيل 25 هدفا .

كما عادل محمد صلاح رقم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بتسجيل أو صناعة هدف في 15 مباراة على التوالي في الدوري الانجليزي .