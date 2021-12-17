دخول مصر ضمن الأفضل عالميًا في العمل الإنساني أثناء تفشى كورونا.. تفاصيل

كشفت الدكتورة نجلاء الليثي سفير الشباب العالمي، تفاصيل مبادرات "ألعاب من أجل التنمية المستدامة"، ودخول المبادرة المصرية ضمن 10 مبادرات للعمل الإنساني إثناء تفشى كورونا.



وقالت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، إن المبادرات تستهدف تحويل أي شيء خارج نطاق اللعب، إلى لعبة، وتم العمل في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وكان هدف الألعاب رفع الوعي بأزمة كورونا، من حيث الأخطاء الشائعة وكيفية التعامل معها.

وأشارت إلى أنهم قدموا لعبة "سباق الكورونا" والتي تستهدف تخطي المحنة بالتوعية وجهود المجتمع المدني والدولة والشباب، واستهدفت الأطفال والشباب حتى 35 سنة، مشيرة إلى أن اللعبة مساحتها 1 م مربع، وعبارة عن تراك مثل تراك السيارات من خلال سيارات صغيرة، والسباق يتناول تخطي فيروس معين، كما تتضمن تأثير كورونا على الصحة الإنجابية.

وشددت على أن مثل هذه المبادرات ستساهم في توعية النشيء، من خلال استخدام الأسلوب الإبداعي، غير المباشر، عبر المنافسة الشريفة.

وذكرت أنه بناء على هذه الألعاب تم استغلال جائحة كورونا بشكل غير تقليدي، لتصنع فارقا في حياة الناس، وسعيًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بطريقة مبتكرة.

