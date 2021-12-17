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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالمجان

صندوق تحيا مصر: 1.4 مليون مواطن استفادوا من مبادرة نور حياة

مبادرة نور حياة
مبادرة نور حياة

كشف محمد مختار المتحدث الرئيس باسم صندوق "تحيا مصر"، تفاصيل وحصيلة مبادرة نور حياة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الهدف هو علاج أكبر عدد من الحالات في القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد: "قدمنا الخدمة لمليون و400 ألف مواطن، في عدد من المحافظات آخرها محافظة أسوان وكله بالمجان من خلال الصندوق".

وواصل: "نستقبل ما بين 500 لـ 1000 مواطن في القافلة الواحد، ونسبة الإصابة تصل لـ 20%"، مضيفًا:" يوجد فنى نظارات فنية خلال القافلة، كما يتم صرف العلاج عبر صيدلية ملحقة مع القافلة، بالتعاون مع مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية".

 

 


 

مبادرة نور حياة تحيا مصر نور حياه العلاج مستشفيات

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