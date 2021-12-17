تحيا مصر: إجراء 25 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة نور حياة

علاج لـ125 ألف مريض

أكد محمد مختار المتحدث الرئيس باسم صندوق تحيا مصر، أن هناك تنسيق قائم بين مبادرة "نور حياة" ومنظمة الصحة العالمية، وتم العمل على عدد من النقاط الهامة، مشيرًا إلى أن التشخيص المبكر يساهم في العلاج بنسبة 80% من مسببات ضعف الإبصار.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، إن هناك أكثر من 25 ألف عملية جراحية، وتم تقديم العلاج لأكثر من 125 ألف مريض رغم أزمة كورونا.

وواصل محمد مختار المتحدث الرئيس باسم صندوق "تحيا مصر": "هناك نشاط مكثف وتم فتح عدد كبير من غرف العمليات وزيادة عدد القوافل بشكل مستمر".

