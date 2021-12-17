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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق تصفيات شمال إفريقيا للرجبي.. اليوم

المؤتمر الصحفي للأعلان
المؤتمر الصحفي للأعلان عن تفاصيل التصفيات

تنطلق اليوم تصفيات شمال افريقيا للرجبي علي ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري .

 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم مساء أمس وحضر كلا من: يوسف النيال ممثلا عن الاتحاد المصري للرجبي والسنغالي اداما باخوم مسؤول التدريب بالاتحاد الإفريقي للرجبي ومها الزاوي مديرة البطولة ومسئولة تنمية الرجبي في إفريقيا ومصطفي الحوتي رئيس الاتحاد الليبي للرجبي وممثلي الدول المشاركين بالبطولة.

 

وقال يوسف النيال، إن تنظيم مصر لأول بطولة إفريقية بعد انشاء الاتحاد المصري بصفة رسميه هو حدث عظيم لمصر خاصة وأن التصفيات مؤهلة إلى بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للرجبي.

 

وأضاف النيال أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والإفريقي لتطوير اللاعبين والمدربين والحكام في مصر.

 

ومن جانبه قال اداما باخوم أنه سعيد بالتواجد في مصر ورؤية هذا التنظيم الرائع للبطولة مما يوحي بأننا سنكون علي موعد مع بطولة تليق بمكانة مصر في إفريقيا .

 

وأضاف اداما أن منتخب مصر سيكون من اسياد إفريقيا للرجبي في المستقبل خاصة بعد الاهتمام الذي يراه من المسؤولين عن اللعبة في مصر .

 

وأكدت مها الزاوي أن إفريقيا متضامنه مع مصر واعطتها فرصة كبيرة بتنظيم هذه البطولة الكبيرة.

 

وتابعت الزاوي أن رئيس الاتحاد الإفريقي حريص علي انجاح هذه البطولة من أجل اعلاء شأن مصر في رياضة الرجبي .

 

ويشارك في البطولة ٥ دول هي مصر وتونس والجزائر والسنغال وليبيا حيث يتنافس ٤ منتخبات منهم علي مستوى الرجال  هم مصر وتونس والسنغال وليبيا بينما يتنافس علي مستوى السيدات ثلاث منتخبات هم مصر والسنغال والجزائر.

 

وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة إفريقيا المقررة إبريل 2022 والتي بدورها مؤهلة لكأس العالم المقررة في جنوب إفريقيا سبتمبر 2022.

شمال افريقيا للرجبي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الاتحاد الإفريقي للرجبي يوسف النيال مصر

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