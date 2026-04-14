تعليق الاتحاد الفلسطيني بعد إصابة وسام أبو علي بالصليبي

علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على إصابة وسام أبو علي مهاجم الفدائي المحترف في صفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال الاتحاد الفلسطيني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أمنيات السلامة والشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني وسام أبو علي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي.

وأضاف : كل الأمنيات لوسام بالشفاء العاجل، والعودة أقوى كما عهدناه… مقاتلاً لا يعرف الاستسلام.

وسام ابو علي يكشف إصابته بالصليبي

كشف وسام أبوعلي، مهاجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب الأهلي السابق، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، خلال مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكتب وسام ابو علي عبر حسابه علي"انستجرام" تحدٍ جديد يجب التغلب عليه – للأسف تعرضتُ لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف أمس. لكنه مجرد تحدٍ جديد في مسيرتي، وسأعود منه أقوى بإذن الله. لقد واجهتُ العديد من الصعوبات خلال حياتي المهنية وتجاوزتها، وأؤمن أن كل ما نمر به له حكمة، وأنه مهما كانت الظروف، فهناك دائمًا من يعاني أكثر في هذا العالم.

وتابع "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخواني وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة، والذين قد لا يُمنحون حتى خيار الحياة أو الموت. هذه هي المعاناة الحقيقية، ولذلك أعتبر ما أمرّ به مجرد عثرة بسيطة في الطريق. الله له حكمة في كل شيء.

واختتم" سأعود أقوى من قبل، وأنا متحمس لبدء رحلة العودة، وبجانبي من أحب، شكرًا لجميع زملائي في الفريق، وللطاقم الإداري والطبي على دعمهم لي في هذه الفترة الصعبة.

