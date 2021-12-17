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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول تعاون مع كين بلوك.. أودي تكشف عن "كواترو هونيترون" للسباقات

أودي هونيترون
أودي هونيترون

كشفت شركة أودي، عن مفهومها الجديد "هونيترون" الرياضية للدريفتات، في أول تعاون لها مع بطل الراليات والسباقات الدولية، كين بلوك.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، عندما أعلن بلوك تعاونه مع  أودي  في مجال "التنقل الكهربائي" توقع الجميع أن تكون باكورة هذه الشراكة تاكسيات آلية أو ما يعرف باسم "روبوتاكسي" أو سكوتر كهربائية، لكن كين وأودي خلفوا كل الظنون وقدموا سيارة رياضية عضلية كوبيه ذات إمكانيات خارقة يطلق عليها اسم S1 e-tron Quattro Hoonitron

 

سيارة السباقات كواترو هونيرون تستمد لغة تصميمها من أودي سبورت كواترو S1 ، التي غزت Pikes Peak Hill Climb في الثمانينيات. تتميز أحدث إبداعات "كين" بغطاء محرك طويل، وأقواس عجلات كبيرة الحجم، والعديد من الفتحات المنحوتة في هيكل السيارة، والأجنحة الخلفية والأمامية كبيرة الحجم، لتكون بذلك شبيهة بـ  S1 الأصلية. يقال إن فريق تصميم  أودي  في إنغولشتات حول هونيترون من اسكتشات أولية إلى التصميم النهائي في غضون 4 أسابيع فقط، وتم إجراء التطوير بواسطة قسم أودي سبورت الرياضي المتخصص في Neckarsulm ، حيث يتم إنتاج أودي R8 و أودي e-tron GT.

 

لم تكشف العلامة التجارية عن معلومات حول مجموعة نقل الحركة  في هونيترون ، لكن أودي تقول إنها مزودة بمحركين كهربائيين يوفران "وفرة من الطاقة" لجميع العجلات الأربع. تم بناء هيكل السيارة من ألياف الكربون كما أنها صممت وفقًا لمعايير السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، التي تحكم الفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات، ستظهر أودي كواترو هونيترون في فيديو "بلوك" التالي ، بعنوان Elektrikhana ، والذي سيصدر في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

أودي هونيترون S1 e-tron Quattro Hoonitron كين بلوك أودي e-tron GT أودي R8 أودي سبورت كواترو S1

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