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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17-12-2021

أسعار الذهب فى الامارات
أسعار الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم،الجمعة 17 ديسمبر 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (213.56 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (58.14 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22(195.77درهم إماراتى ) أي ما يعادل (53.30 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (186.87 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (50.88 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (160.18 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (43.61 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (124.58 درهم إماراتى) أي ما يعادل ( 33.92 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (106.78 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (29.07 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6642 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1808 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1495 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (407.02 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (213.564 درهم إماراتى) أي ما يعادل (58.147 دولار أمريكي).

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة دولار أمريكي درهم إماراتى الذهب

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