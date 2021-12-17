استجابة لـ صدي البلد.. محافظ الشرقية يكلف برفع القمامة وشفط مياه الصرف بمساكن الصوامع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و إلزام جميع المسؤولين بالمحافظة علي التفاعل والتواصل مع المواطنين وبذل أقصى الجهود الممكنة لحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في إطار احترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

أضاف محافظ الشرقية أنه دائم الاطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية و الواتس اب وتكليف جميع الجهات التنفيذية بالتعاون مع الفريق الذي تم تشكيله من قبل المحافظة لرصد ومتابعة هذه الشكاوي وتوفير كافة الحلول اللازمة لها تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.

ومن جانبها فقد أكدت الدكتور أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية انه ردا علي ما نشر بموقع " صدي البلد " تحت عنوان ( أكوام القمامة تحاصر ميت ربيعة البيضاء في الشرقية و الأهالي يستغيثون بالمسئولين " ) و التي يستغيث فيها أهالي قرية ميت ربيعة البيضاء التابعة لرئاسة مركز و مدينة بلبيس من إنتشار تلال القمامة خوفاً من تعرضهم للأوبئة و الأمراض خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا وعليه تم الإتصال برئاسة مركز ومدينة بلبيس و التي أفادت أن القمامة المتراكمة توجد بمصرف ميت ربيعة الزراعي و تم التنسيق مع شركة الصرف الزراعي ببلبيس و تم رفع كافة المخلفات و تطهيره.

وإيماءاً إلي ما نشر ايضا بالموقع تحت عنوان (سكان مساكن الصوامع في الشرقية يستغيثون من إنتشار القمامة) والتي يتضرر فيها سكان منطقة مساكن الصوامع التابعة لرئاسة حي أول بمحافظة الشرقية من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتهم وتسبب في إنتشار الأوبئة و الأمراض خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا و عليه تم الإتصال برئاسة حي أول والذي أفاد أنه تم التنسيق مع قطاع الصرف الصحي بالزقازيق لشفط مياه الصرف الصحي المتراكمة كما قام قسم تحسين البيئة والحملة الميكانيكية برئاسة حي أول بالزقازيق بحملة مكبرة وتم رفع القمامة و بذلك تم إزالة أسباب الشكوي.