عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لـ صدي البلد.. محافظ الشرقية يكلف برفع القمامة وشفط مياه الصرف بمساكن الصوامع

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص علي تنفيذ  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و إلزام جميع المسؤولين بالمحافظة علي التفاعل والتواصل مع المواطنين وبذل أقصى الجهود الممكنة لحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في إطار احترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

أضاف محافظ الشرقية أنه دائم الاطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية و الواتس اب وتكليف جميع الجهات التنفيذية  بالتعاون مع الفريق الذي تم تشكيله من قبل المحافظة لرصد ومتابعة  هذه الشكاوي وتوفير كافة الحلول اللازمة لها تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.

 

ومن جانبها فقد أكدت الدكتور أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية انه ردا علي ما نشر بموقع " صدي البلد " تحت عنوان ( أكوام القمامة تحاصر ميت ربيعة البيضاء في الشرقية و الأهالي يستغيثون بالمسئولين " ) و التي يستغيث فيها أهالي قرية ميت ربيعة البيضاء التابعة لرئاسة مركز و مدينة بلبيس من إنتشار تلال القمامة خوفاً من تعرضهم للأوبئة و الأمراض خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا وعليه تم الإتصال برئاسة مركز ومدينة بلبيس و التي أفادت أن القمامة المتراكمة توجد بمصرف ميت ربيعة الزراعي و تم التنسيق مع شركة الصرف الزراعي ببلبيس و تم رفع كافة المخلفات و تطهيره. 

ندوات تثقيفية وتوعوية لمزارعي الشرقية لتحقيق أعلى إنتاجية

وإيماءاً إلي ما نشر ايضا بالموقع تحت عنوان (سكان مساكن الصوامع في الشرقية يستغيثون من إنتشار القمامة)  والتي يتضرر فيها سكان منطقة مساكن الصوامع التابعة لرئاسة حي أول بمحافظة الشرقية من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتهم وتسبب في إنتشار الأوبئة و الأمراض خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا و عليه تم الإتصال برئاسة حي أول والذي أفاد أنه تم التنسيق مع قطاع الصرف الصحي بالزقازيق لشفط مياه الصرف الصحي المتراكمة كما قام قسم تحسين البيئة والحملة الميكانيكية برئاسة حي أول بالزقازيق بحملة مكبرة وتم رفع القمامة و بذلك تم إزالة أسباب الشكوي.

الشرقية رئيس الوزراء وزراء فيروس كورونا كورونا حملة الصرف الصحى

ترشيحاتنا

السعودية تتصدى لظاهرة استغلال الأطفال في مناطق النزاع

لجنة الغابات بـ فاو تضع خطة للحد من تدهور المراعي وإزالة الأشجار

كيف ساهم بنك المعرفة المصري في دعم التعليم والبحث العلمي المصري| تفاصيل

هروب المستثمرين وجنون الأسعار| الليرة التركية تنهار والاقتراض الحل الوحيد

حصاد 2021.. "اللعبة وليه لأ وأنصاف مجانين وموضوع عائلي" دراما المنصات تسيطر

ما حكم لبس البنطال الواسع للمرأة؟ دار الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

مصرع طالب متأثراً بإصابته في مشاجرة مع زميلة بالشرقية

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالمنارة

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

برقصة مايكل جاكسون.. تامر حسني يشعل حفله بالمنارة

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

فيديو

كيف دعم نجوم الفن شيرين عبدالوهاب بعد حلاقة شعرها وطلاقها من حسام حبيب

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

فيديوجراف| 10 سم.. أمريكي يتفوق على سيدة في سعة فمه ويدخل جينيس

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ