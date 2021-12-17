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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاق رالي الجونة للراليات الصحراوية.. صور

صدى البلد

انطلقت منذ قليل فاعليات بطولة الجونة لاراليات السيارات الصحراوية، بمدينة الجونة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية .


تضم فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الجونة لاراليات السيارات الصحراوية ، 32 فريق ، مقسمين الى 20 فريق بمنافسات سباق سيارات 4x4 الدفع الرباعي فى اليوم الاول ، و 20 فريق برالى السيارات SS1 فى اليوم الثانى .


وتشهد منافسات سباق سيارات 4x4 الدفع الرباعي ، فى اليوم الاول من فاعليات رالى الجونة ، مشاركة حماسية من جميع الفرق المشاركة ، حيث يسعى كل متسابق بالفرق تجاوز التحديات والعقبات المتواجدة داخل مضمار السباق ، حتى يصلون إلى خط النهاية فى اسرع وقت متجاوزين جميع العقابات بنجاح .


كما يتوفر في الرالي الجونة فئة لتحدي الصغار أو غير المحترفين باسم “Junior 4x4 Challenge” ، وهي مخصصة للصغار حتى سن 15 سنة .


وقال أحمد السرجاني احد منظمى رالى الجونة، إن السباق هذا العام ياتى فى نسخته الـ 11 ، كا انها تعتبر الجولة الرابعة لسباقات الرياليات الصحراوية هذا العام ، وهى النهائية لـ 2021


وأضاف السرجاني أن رالى الجونة يعتبر من أهم الراليات الصحراوية التى تقام فى مصر ، ويشارك به العديد من الاسماء البارزة فى عالم السباقات والتى شاركت فى الراليات العالمية كرالى داكار والفراعنة.

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