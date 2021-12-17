انطلاق رالي الجونة للراليات الصحراوية.. صور

انطلقت منذ قليل فاعليات بطولة الجونة لاراليات السيارات الصحراوية، بمدينة الجونة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية .



تضم فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الجونة لاراليات السيارات الصحراوية ، 32 فريق ، مقسمين الى 20 فريق بمنافسات سباق سيارات 4x4 الدفع الرباعي فى اليوم الاول ، و 20 فريق برالى السيارات SS1 فى اليوم الثانى .



وتشهد منافسات سباق سيارات 4x4 الدفع الرباعي ، فى اليوم الاول من فاعليات رالى الجونة ، مشاركة حماسية من جميع الفرق المشاركة ، حيث يسعى كل متسابق بالفرق تجاوز التحديات والعقبات المتواجدة داخل مضمار السباق ، حتى يصلون إلى خط النهاية فى اسرع وقت متجاوزين جميع العقابات بنجاح .



كما يتوفر في الرالي الجونة فئة لتحدي الصغار أو غير المحترفين باسم “Junior 4x4 Challenge” ، وهي مخصصة للصغار حتى سن 15 سنة .



وقال أحمد السرجاني احد منظمى رالى الجونة، إن السباق هذا العام ياتى فى نسخته الـ 11 ، كا انها تعتبر الجولة الرابعة لسباقات الرياليات الصحراوية هذا العام ، وهى النهائية لـ 2021



وأضاف السرجاني أن رالى الجونة يعتبر من أهم الراليات الصحراوية التى تقام فى مصر ، ويشارك به العديد من الاسماء البارزة فى عالم السباقات والتى شاركت فى الراليات العالمية كرالى داكار والفراعنة.

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