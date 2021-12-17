4 عمال نظافة يستغلون جمع القمامة لتوزيع المخدرات علي سجناء حجز قسم شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط 4 عمال نظافة حال محاولتهم إدخال كمية من المواد المخدرة لسجين مودع بحجز قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام مع إرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود معولمات سرية لضباط مباحث القسم بمحاولة عدد من عمال النظافة التابعين لحى شرق شبرا الخيمة إدخال كمية من المواد المخدرة للسجناء نظير مبالغ مالية وذلك حال تواجدهم بالقسم لرفع القمامة.



وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية وتشكيل فريق بحثى من ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتمكنوا من ضبط 4 عمال نظافة تابعين لحى شرق شبرا الخيمة حال قيامهم بأعمال النظافة بالقسم وبحوزتهم كيس بلاستيكى بداخله "4 قطع حشيش بإجمالى وزن 50 جرام و3 كيس لمخدر البودر و297 قرص مخدر وسلاح أبيض و3 هواتف محمولة و6 دفاتر بفرة، و4 كابلات شحن، و6 شفرات".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدخالها للسجناء لترويجها داخل سجن القسم، نظيم مبلغ مالى 2500 جنيه تحصلوا عليها من أحد الأشخاص ذوى أحد السجناء بالقسم، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.