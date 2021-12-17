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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث البحيرة

حبس المتهمين بإطلاق الرصاص علي مدير تموين بدر بالبحيرة 4 أيام

اطلاق نار على مدير
اطلاق نار على مدير تموين بدر بالبحيرة

أمرت النيابة العامة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، بحبس المتهمين الثلاثة في قضية إطلاق الرصاص على مدير مكتب التموين بمركز بدر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الميعاد القانوني.

بينها مواد غذائية فاسدة.. تحرير 21500 محضر تمويني في البحيرة

 

كشف غموض إطلاق الرصاص على مدير مكتب التموين 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق الرصاص على مدير مكتب تموين مركز بدر أثناء نزوله من منزله، بمركز كوم حمادة من خلال شخص يرتدى نقاب.

وتبين من التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محامي ، واثنين من أصدقائه وذلك بسبب قيام مدير مكتب تموين مركز بدر، بإصدار قرار غلق المخبز البلدي الخاص بوالد المتهم الأول بمركز بدر.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه قام بالانتظار أسفل مسكن المجنى عليه حتى شاهده يخرج من باب منزله فقام بإطلاق الرصاص عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم بمعرفة أصدقاء المتهم اللذين قاما بإخفائها.

و بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول مدير إدارة التموين بمركز بدر إلى  مستشفى كوم حمادة العام، مصاب بتهتك فى الأذن، بسبب إطلاق شخص مجهول الهوية عليه طلقة رصاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة مفيد.خ، ويعمل مدير مكتب تموين مركز بدر، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه أثناء نزوله من منزله أطلق شخص يرتدي نقابًا بعض الأعيرة النارية عليه الأمر الذي أدى إلى إصابته في أذنه.

البحيرة حبس المتهمين إطلاق الرصاص مدير إدارة التموين مركز بدر كوم حمادة محافظة البحيرة النيابة العامة

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