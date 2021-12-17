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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

بينها مواد غذائية فاسدة.. تحرير 21500 محضر تمويني في البحيرة

حملات مكبرة في البحيرة
حملات مكبرة في البحيرة


أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إن عام ٢٠٢١ شهد العديد من الانجازات فى تنفيذ وتشييد مشروعات قومية عملاقة فى شتى القطاعات وبالتوازى مع تنفيذ تلك المشروعات يتم  تنفيذ العديد من الحملات المكبرة لازالة التعديات والاشغالات ومراقبة وضبط الأسواق والتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية ومكافحة كافة صور الغش والقضاء على المتاجرين باقوات الشعب والدعم المقدم للمواطنين وردعهم من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق و لتقديم افضل المنتجات  للمستهلك.

رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال مركز خدمة العملاء ويستمع لشكاوي أهالي دمنهور

حملات تموينية متنوعة في البحيرة 

في نفس السياق أسفرت جهود مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بداية من أول يناير ٢٠٢١وحتى الان ومن خلال المرور على الأسواق ومحطات بيع المواد البترولية عن تحرير أكثر من ٢١٥٠٠ محضر متنوع منهم  ١٢٤٠٤ محضر لمخابز بلدية - ٨٨٤٦ محضر أسواق - ٢٥٠ محضر مواد بترولية، وكان من أهم المضبوطات خلال تلك الحملات الآتي:- 

- ٨٨٠ الف و١٠٠ لتر سولار  ( تجميع - تصرف ) 

- ٧٥ الف و٥٤٠ لتر بنزين   (تصرف ) 

- ١٨٩٢ اسطوانة غاز ( بيع بسعر أزيد ) 

- ١٠ طن دقيق ( تصرف- تجميع ) 

- ٩٢ الف كيس مقرمشات (منتهية الصلاحية )

- ٤٩ طن سكر تموينى ( تجميع - تصرف )  

- ٧٦٢ ألف جنيه  قيمة تصرف تجار تموينية  فى سلع تموينية 

-  ٤٠٠٠ كمامة (مجهولة المصدر )

- ٤٨٢ طن ملح (منتهية الصلاحية وبدون فواتير )

-  ٢٦ ألف سرنجة (مجهولة المصدر )

-  ٩ طن و ٤٥٠ كجم  أرز (مجهول المصدر )

- طن البان بقرى بمصنع ألبان بدون ترخيص 

-١٧ طن و ٤٠٠ كجم مخلل (بدون ترخيص )

- طن لحوم مجمدة (مجهولة المصدر) 

- ١١ طن و675 كجم فراخ ولحوم مجمدة (غير صالحة للاستهلاك الآدمي )

- ٩٥ ألف و٥٦٠ عبوة مكملات غذائية (غش تجارى)
- ٢٦٣ طن و٦٠٠كجم سمك مجمد ونافق ( غير صالح للاستهلاك الآدمي) 

- ٤٥٦٠ قطعة بسكويت ( منتهية الصلاحية )

- ٦٦ طن و٨٠٠ كجم أعلاف ومخصبات زراعية وكيماوى (مجهولة المصدر) 

- ٥ طن كبريت زراعى ( مجهول المصدر )

- ٧٠ طن أسمدة و نخالة( منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر )

- ٣ طن خضر في ثلاجة خضروات (بدون ترخيص )

 

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