بينها مواد غذائية فاسدة.. تحرير 21500 محضر تمويني في البحيرة

محافظة البحيرة



أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إن عام ٢٠٢١ شهد العديد من الانجازات فى تنفيذ وتشييد مشروعات قومية عملاقة فى شتى القطاعات وبالتوازى مع تنفيذ تلك المشروعات يتم تنفيذ العديد من الحملات المكبرة لازالة التعديات والاشغالات ومراقبة وضبط الأسواق والتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية ومكافحة كافة صور الغش والقضاء على المتاجرين باقوات الشعب والدعم المقدم للمواطنين وردعهم من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق و لتقديم افضل المنتجات للمستهلك.