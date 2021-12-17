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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال مركز خدمة العملاء ويستمع لشكاوي أهالي دمنهور

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مياه البحيرة

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة مركز خدمة عملاء الشركة لمتابعة أعمال المركز بعد رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الامطار المتوقعة    
 

والتقى نشأت بعدد من المواطنين  من أبناء مدينة دمنهور بالمركز  واستمع الي مشكلاتهم للعمل على حلها  وطالب جميع العاملين بخدمة العملاء بحسن الاستقبال للجمهور وحل المشاكل وسرعة الاستجابة لها حيث أشاد الجميع بحسن التعاون من خدمة العملاء .
 

يذكر أن مركز خدمة عملاء دمنهور مجهز بأحدث وسائل التكنولوجية الحديثة لاستقبال و التعامل مع شكاوي و استفسارات العملاء، وتخصيص فرق عمل متخصصة للعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

 

و يخدم المركز اكثر ١٦٠ ألف مشترك بنطاق مركز ومدينة دمنهور، ، بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون جنيه، لتسهيل إجراءات العملاء وميكنة الخدمات وتبسيطها وتقليل مدة الانتظار .. 
 

كما استقبل اللواء محمد سعيد نشأت بمكتبه الربان عمر عز الدين  احد ابطال حرب أكتوبر للعمل على توفير التدريب بالمدرسة المصرية الدولية للغوص، للعاملين بالشركة مشيدا بما قدموه من التدريبات في مجال الغطس  وتوفير الصحة والسلامة المهنية ليزداد الأداء المميز للشركة لخدمة المواطنين.

محمد سعيد نشأت مياة الشرب البحيرة دمنهور الغطس

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