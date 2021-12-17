جامعة حلوان فى أسبوع .. كلية التربية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .. فنون جميلة تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر

جامعة حلوان فى اسبوع :

كلية التربية الفنية تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية

كلية التربية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

فنون جميلة تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.

نظمت لجنة الأسر الطلابية كلية التربية الفنية جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بحضور لجنة إدارة الأسر الطلابية علي مستوي الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية بالجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار اهتمام الكلية بصقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث يتضمن مهرجان الأسر الطلابية العديد من المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية، وكذلك تعزيز قيم التنافس بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما تساهم إقامة المهرجانات الطلابية على دمج الطلاب في المجتمع واطلاق طاقاتهم، مما يؤدى إلى تعميق الانتماء للوطن.

ودعت كلية التربية الفنية طلاب الكلية إلى تخصيص جزء من وقتهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب، بهدف تنمية مهاراتهم والمساهمة بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب، وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، مؤكدا حرص الكلية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



قدمت كلية التربية جامعة حلوان اغنية تحت شعار لا للفساد تربويون ضد الفساد من غناء وتلحين وتأليف د/ زينب صبرة (مدرس بقسم رياض الأطفال)، مونتاج فيديو ، م/ مريم طارق، (معيدة بقسم تكنولوجيا التعليم).



في إطار مشاركة كلية التربية جامعة حلوان في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور/ حسام حمدي (عميد الكلية).



نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المؤتمر العلمي الدولي الثامن بأكاديمية البحث العلمي تحت عنوان " التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر" تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، الدكتورة جينا الفقي نائب رئيس الأكاديمية للعلاقات العلمية والثقافية ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عمرو سامي رئيس المؤتمر و عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هالة حسنين المقرر العام للمؤتمر، وبحضور الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، والدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون الجميلة الجامعة البريطانية، ولفيف من أساتذة الفنون والعمارة.

