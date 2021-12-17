شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الخميس، احتفالية خاصة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.

وحضرت نيكول مرتدية " بدلة سواريه" فضي خطفت أنظار الجميع من تصميم اللبناني كميل شمعون لتطل بـ "لوك" أكثر أناقة على غرار نجمات هوليود، وبمجرد صعودها علي خشبة المسرح بأغنية "حفضل احلم" ترك الجمهور مقاعدهم وشاركوها وصلات الغناء والرقص لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

كما اشعلت نيكول الحفل بعدد كبير من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي “، ”التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" بجانب " صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور .

أعمال نيكول سابا

علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري ولم تفصح عن تفاصيلها وتتمني أن تكون مفاجأة مبهجة للجمهور في العام الجديد 2022 كما متوقع لها من صناع الأغنية.

ومن المقرر ان تحي سابا حفل رأس السنة بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد.

كما انتهت نيكول من تصوير فيلمها السينمائى الجديد " مفتاح الحب " الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.

ed616726-dbc2-4aa3-b370-6d97fb27c2bc

93b3f106-98fa-4fa7-a0d6-75a2e6867ebe (1)

e1e55f09-f6ac-4e52-b3ff-1e55a9e2671a (1)

3e6ffdde-a661-4ec4-be6f-1487036369ce (1)

346a09cc-4212-47cd-ba04-725530227889

08d6b73e-62ab-47fb-b209-41591fb40d7f

6fba3280-cad1-47b5-b6e8-06cad918f3ed

0d8de049-9509-46ee-aafe-87684f0930d2

75e1d6d5-44c8-4ba6-b087-02f38970141a

02e817b0-1a49-4912-a047-e8d38b0a84ae

bd961ef1-94ae-4f89-9074-f03d55c7e2ef

e1e55f09-f6ac-4e52-b3ff-1e55a9e2671a

cf001c34-636f-44ab-a8a7-8fcf9e9ca492

418597b9-0a51-4da7-9343-7fc7459082ad

f55fe077-4b41-4cec-bbb2-e2fdea342022

3e6ffdde-a661-4ec4-be6f-1487036369ce

651acb34-1434-447d-b24a-fe29d6a18746

38ec79a6-3455-4f50-b04b-d35106fc316e

5bfe99f4-6162-4e44-8b01-1912d1ca6c44

f75e6b9c-c880-45b9-b969-84f7e0be9c27

93b3f106-98fa-4fa7-a0d6-75a2e6867ebe

f4b543c7-3577-4b8c-a62c-6251ba3bfbbe

0f901f2a-d5e9-4d15-9f99-1794011af1ff

1c341799-8c82-4373-8e02-b6fb2902917b

9ec56568-3c50-4adb-881d-2db1b169fcf5

368a2a90-5b62-493f-b220-454cd27ebede

2