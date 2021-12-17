شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الخميس، احتفالية خاصة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.
وحضرت نيكول مرتدية " بدلة سواريه" فضي خطفت أنظار الجميع من تصميم اللبناني كميل شمعون لتطل بـ "لوك" أكثر أناقة على غرار نجمات هوليود، وبمجرد صعودها علي خشبة المسرح بأغنية "حفضل احلم" ترك الجمهور مقاعدهم وشاركوها وصلات الغناء والرقص لأكثر من ساعة ونصف الساعة.
كما اشعلت نيكول الحفل بعدد كبير من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي “، ”التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" بجانب " صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور .
أعمال نيكول سابا
علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري ولم تفصح عن تفاصيلها وتتمني أن تكون مفاجأة مبهجة للجمهور في العام الجديد 2022 كما متوقع لها من صناع الأغنية.
ومن المقرر ان تحي سابا حفل رأس السنة بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد.
كما انتهت نيكول من تصوير فيلمها السينمائى الجديد " مفتاح الحب " الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.