ضاحي خلفان ينعى ماجد الفطيم

نعى ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه عصر اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وكتب ضاحي خلفان، عبر عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏‏‏رحم الله ماجد محمد الفطيم، رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أؤلئك رفيقا، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.



وتوفي رجل الأعمال الإماراتي الشهير ماجد الفطيم، مؤسس مجموعة ماجد الفطيم، وصاحب أحد أكبر السلاسل التجارية في الشرق الأوسط، عصر اليوم الجمعة.

