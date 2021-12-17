تعرف على آخر قرار لرجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم

توفي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، الي الجمعة، بعد رحلة عطاء ممتدة.

وكشف جريدة البيان الإماراتية عن آخر قرارات رجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم وهو توظيف 3000 مواطن.

وأعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

توظيف 3000 مواطن إماراتي في مجموعة الفطيم

وأشارت الجريدة إلى أن قرار توظيف 3000 مواطن إماراتي في مجموعة الفطيم يأتي في إطار مساهمة "ماجد الفطيم" في برنامج "نافس" والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، حيث أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية، وتماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد.

وجاءت هذه المبادرة من شركة "ماجد الفطيم" بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج "نافس" خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات.

يستعرض صدى البلد أبرز محطات رجل الأعمال ماجد الفطيم من بداية دخول عالم البيزنس وتكوين ثروته التي تخطت 10 مليارات دولار حيث تمتلك وتدير مجموعة ماجد الفطيم 20 مركز تسوق و12 فندقا وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية وكان يعمل والده وعمه في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

دخول ماجد الفطيم عالم البيزنس

بدأ ماجد الفطيم حياته العملية موظفًا في بنك عمان، الذي أصبح فيما بعد بنك المشرق، ثم أقنع أبيه محمد وعمه حمد في بداية الخمسينيات باستيراد خمسين سيارةً من نوع تويوتا، تم بيعها بأسرع مما توقعا وحققت لهما أرباحًا جيدة، مما دفع حمد ومحمد الفطيم إلى دعم ماجد وإنشاء شركة جديدة بينه وبين ابن عمه عبد الله سميت حينها باسم الوالدين (شركة حمد ومحمد الفطيم).

سافر ماجد إلى طوكيو في عام 1955 ليعود ومعه توكيل سيارات تويوتا، الذي بدأ به عمله الخاص وحقق فيه نجاحًا كبيرًا لفت إليه الأنظار، وسرعان ما عُرف عن ذلك الشاب ذكاءه وقدرته على تحمل المسؤولية، حتى أنه كان ضمن أعضاء أول وفد اختاره الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لتمثيل دبي في المجلس الوطني الاتحادي.

إنجازات ماجد الفطيم

أسس ماجد الفطيم في عام 1992 مجموعة ماجد الفطيم التجارية، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وافتتحت مجموعة الفطيم سلسلة من مراكز التسوق المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 15 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من 34 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجةٍ استثماريةٍ (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك وتدير مجموعة ماجد الفطيم 20 مركز تسوّق و12 فندقًا وثلاثة مشاريع مدنٍ متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، مول الإمارات، ومراكز سيتي سنتر، ومراكز التسوق المجتمعية ماي سيتي سنتر، بالإضافة إلى أربعة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للمجموعة امتياز الاستخدام الحصري لاسم كارفور في 38 سوقًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا.

وتدير مجموعة ماجد الفطيم أكثر من 170 متجرًا في 15 دولة، كما تدير 242 شاشة سينما في صالات VOX Cinema التابعة لها، بالإضافة إلى 28 مركز Magic Planet عائلي في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل منتجع التزلّج الداخلي الأوّل في المنطقة Ski Dubai، ومركز الطيران الداخلي المبتكر iFly Dubai، وغيرها.

تعتبر مجموعة ماجد الفطيم الشركة الأم لعددٍ من الأعمال التجارية الرائدة كشركة تمويل متخصصةٍ بإصدار عددٍ من البطاقات الائتمانية الاستهلاكية مثل بطاقتي نجم وفوياجر، وشركة متخصصة بالأزياء والأناقة تدير عددًا من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والموضة مثل Abercrombie & Fitch وAllSaints وlululemon athletica. كما تعتبر مجموعة ماجد الفطيم الشركة الأم لوحدة أعمالٍ خاصة بالعناية والرعاية الصحية تضمّ شبكة مراكز City Centre Clinics.

وتشغّل مجموعة ماجد الفطيم شركة إدارة المرافق Enova من خلال مشروعٍ مشترك مع شركة Veolia العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. وتمتلك المجموعة حقوق متجر LEGO وAmerican Girl المعتمد في منطقة الشرق الأوسط كما أنها تعمل في قطاع الأطعمة والمشروبات من خلال شراكةٍ استثنائية مع شركة Gourmet Gulf.

فنادق كمبينسكي

يمتلك الفطيم 11 فندقًا، بما في ذلك فندق كمبينسكي مول الإمارات في دبي، والذي يضم 393 غرفةً في منتهى الرفاهية.

ثروة ماجد الفطيم

تُقدر ثروة ماجد الفطيم بـ 10.6 مليار دولار، وبذلك يُعتبر أغنى شخصٍ غير ملكيٍ في الامارات وثاني أغنى شخصٍ عربي بعد الوليد بن طلال حسب إحصائيات فوربس لعام 2017.

يمتلك الفطيم طائرة خاصة من نوع Dassault Falcon 7X تصل قيمتها لخمسين مليون دولار.

وفي عام 2016، ابتاع طائرةً جديدةً من نوع Gulfstream G650 تقدر قيمتها بسبعين مليون دولارٍ.

كما يمتلك يختًا يسمى Quattroelle تقدر قيمته بـ 250 مليون دولار.