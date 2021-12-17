أرباح السهم 3000 جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع البط المسكوفى لدعم السيدات

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،أن لجنة الاستثمار بالمحافظة التي تنعقد شهريا تنفذ من 30 إلى 40 مشروعا لصالح الحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني.

وأضاف هشام آمنة خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن المحافظة طرحت أسهم للمواطنين للاشتراك في مشروع البط المسكوفي الذي يصل وزنه عند اكتمال النمو إلى 9 كيلوجرام.

المشروعات الصغيرة

وتابع فى إطار دعم المشروعات الصغيرة: تم تسليم السيدات 20 بطة ومبلغ مالي قدره 900 جنيه لشراء طعام الطعام اللازم للبط وبعد تمام نضج البط تستعيد المحافظة ثمن السهم والذي يبلغ 1500 جنيه شاملا سعر البط، وبعدها تستطيع السيدة بيع إنتاجها والاستفادة بالأرباح.

وأشار محافظ البحيرة، أن السهم الواحد في ذلك المشروع يحقق أرباح من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.

وأردف هشام آمنة أنه بعد استجابة الأهالي للمشروع وتزايد الطلب على البط المسكوفي، تم التعاون مع وزارة الزراعة وإعادة تشغيل 4 مزارع كانت متوقفة، لتقليل قوائم الانتظار على طلب البط المسكوفي، مشيرا إلى أن المشروع جعل الزوجة تساعد زوجها في توفير نفقات الحياة.