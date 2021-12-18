اليوم .. فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالبحر الأحمر

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة اليوم السبت لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل ادارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار منها اليوم السبت هي مدرسة المتفوقين، والمدرسة الفرنسية الجديدة، وتقسيم النور بالغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ.

وتقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.