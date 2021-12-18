جيهان عبد الله : أنا زومبا في مسلسل في بيتنا روبوت.. فيديو

كشفت الإعلامية جيهان عبدالله، عن العديد من الأدوار التي قدمتها بالأداء من خلال صوتها المميز، مؤكدة أنه صوتها اذاعي ولاقي انتشار واسع في الإعلانات والمسلسلات، والأفلام والاعمال الفنية المختلفة.

وأكدت جيهان عبدالله، في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أنه قدمت العديد من الادوار الهامة بالأداء الصوتي، ولاقت شهرة واسعة، ولا يعرف احد من صاحب هذا الصوت.

وأضافت الإعلامية جيهان عبدالله، أنه قدمت الأداء الصوتي لاحد أبطال مسلسل في بيتنا روبوت والذى عرص منذ عام ماضي، موضحة أنها قدمت الأداء الصوتي لشخصية روبوت زومبا.

وخلال الفقرة قدمت الإعلامية جيهان عبدالله، الأداء الصوتي لشخصية روبوت "زومبا"، والذى قدمت الدور الممثلة شيماء سيف.







