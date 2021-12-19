حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

يعد عام 2021 هو أحد الأعوام التي شهدت العديد من الأحداث في الوسط الفني، ما بين طلاق وخلافات وصراعات ومرض، حيث كان هذا العام مثيرا للجدل للغاية.

ويستعرض “صدى البلد” أبرز الحصاد لعام 2021 من حالات الزواج والطلاق والمرض والخلافات في الوسط.

حالات الزواج

نيللي كريم وهشام عاشور:

احتفلت الفنانة نيللي كريم في 11 أغسطس الماضي، بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بالجونة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وكانت الفنانة نيللي كريم قامت بتأجيل زفافها وعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز، التي شيعت جنازتها قبل الفرح بأيام.

هشام عاشور كان من ضمن العشرة الأوائل المصنفين على مستوى العالم، وبعد اعتزاله لعبة الإسكواش أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك؛ لكن بسبب كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

أحمد سعد وعلياء بسيوني:

احتفل الفنان أحمد سعد في 21 أغسطس الماضي بحفل زفافه على مصممة الأزياء علياء بسيونى، حيث نشر صورا عبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتلقى أحمد سعد العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة، والتى تهنئه بزفافه الذى أقيم بحضور أهل العروسين والمقربين.

محمد فراج وبسنت شوقي:

احتفل كل من الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، في 11 يونيو الماضي، بعقد قرانهما في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتداول رواد السوشيال ميديا الصور الأولى لمحمد فراج برفقة بسنت شوقي بفستان الزفاف.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 5 سنوات تقريبا، وعبر محمد فراج عن حبه لها فى عدد من التعليقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، مؤكدا أنها الفتاة الأفضل فى حياته.

نادر حمدي وسارة حسني

احتفل الفنان نادر حمدي في بداية العام بزفافه على المنتجة سارة حسني داخل أحد الفنادق الكبرى.

وظهرت زوجة الفنان نادر حمدى؛ بفستان زفاف أنيق يأخذ قصة السمكة وبه الدانتيل بالكرانيش من الجوانب.

ووضعت هيد بيس بسيطا على الشعر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفضل أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود.

وحضر عدد كبير من النجوم، مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

وكان الشاعر ​تامر حسين​ نشر صورة تجمعه مع نادر حمدي وعروسه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تظهر أجواء الاحتفال.

وعلق تامر: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك يا سارة بحبكم جدًا جدًا جدًا ربنا يحفظكم ويسعدكم".

خالد عليش وميرهان عمرو

احتفل المذيع خالد عليش في 19 نوفمبر الماضي بحفل زفافه على الإعلامية ميرهان عمرو بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

نشرت الإعلامية ميرهان عمرو صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور "إنستجرام"، من حفل زفافها وعلقت قائلة: «بكل فخر أعلن نفسي السيدة عليش»، لتنهال عليها التهاني والإعجابات بهذه المناسبة السعيدة.

حالات الطلاق

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أصدرت شيرين عبد الوهاب، في بداية شهر ديسمبر، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي:

النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية، وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي.

الظهور الأول لشيرين بعد الطلاق

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة:"اقبلوني بشكلي ده، وانتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح: "أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت إلى شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور: "أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها إحدى أغانيها.

مصطفى فهمي وفاتن موسى

أكدت المحامية سناء لحظي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، في شهر أكتوبر الماضي، أن انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تم بعد زواج دام لأربع سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وفي أعقاب ذلك، نشرت الإعلامية فاتن موسى من خلال صفحتها الرسمية بيانًا قالت فيه: "أكدت الإعلامية فاتن موسى أنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ".

وقالت إنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

أسما شريف منير ومحمود حجازى

أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمى في مارس الماضي، انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وقالت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئل محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت أسما: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

رجاء حسين وسيف عبد الرحمن

قالت الفنانة رجاء حسين إنها انفصلت في مارس الماضي عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما.

وحكت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفي ابنهما فقررت الانفصال، موضحة أنه حدث بناءً على طلبها.

ورفضت رجاء فكرة أن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا، مؤكدة أنها تحملت لسنوات من أجل أولادها، مشيرة إلى أن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها.

وشددت على أن علاقتها بالفنان سيف عبد الرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها.

وأكدت أن سيف عبد الرحمن لم ينجب إلا أولادهما، والشاب الذي توفي قبل فترة قصيرة هو ابن زوجته.

ساموزين ودينا صالح

أعلن المطرب ساموزين، انفصاله عن زوجته المذيعة دينا صالح وأم ابنه محمد، في مارس 2021.

وتزّوج سامو زين من دينا صالح سرًا في عام 2016، قبل أن تتسبب الفنانة هالة صدقي في كشف ارتباطهما، بنشرها تدوينة موجهة للمطرب السوري سامو زين، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" لتهنئته على دخوله القفص الذهبي، مرفقةً بـ صورته مع عروسه.

وكان زواج سامو زين من دينا صالح هو الثاني في حياته، إذ سبق له الزواج لفترة قصيرة من سيدة بريطانية اسمها كريستينا، ولديه منها ابنة وحيدة اسمها نغم التي تعيش مع والدتها في أوروبا.

فسخ خطوبة

كارولين عزمي

أعلنت الفنانة كارولين عزمي، عن فسخ خطبتها من رجل الأعمال بيشوي ويليام، بعد مرور نحو 5 أشهر على خطبتهما، حيث كتبت عبر حسابها على"فيسبوك": "الحمد لله.. كل شيء قسمة ونصيب، وربنا يكتب الخير للجميع".

نانسي صلاح وسامح عبد العزيز

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، عن فسخ خطبتها من المخرج سامح عبد العزيز، في أبريل 2021، حيث كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "قسمة ونصيب.. الحمد لله على كل حال".

أمينة خليل

أعلنت الفنانة أمينة خليل، عن فسخ خطبتها، في شهر أكتوبر 2021.

وقالت أمينة، ببرنامج "كلمة أخيرة": "قدر الله وما شاء فعل، نصيب، أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ، بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن".

وتابعت: "الحياة مش سهلة، وفي رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة".

وأضافت: "فيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجال شخصيتها مش هتسمح لها".

ميرنا الهلباوي ومحمد عطية

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية ستوري على “إنستجرام”.

وكتبت ميرنا الهلباوي: "single الحمد لله على كل شيء"، ومسحت كل صورهما سويا.

مرض ووعكات صحية ثم تحسن

كريم فهمي

ساد الحزن صفحات نجوم الوسط الفني بعد أن تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

جاء ذلك بعد أن نشرت زوجة الفنان كريم فهمي عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة له وهو بالمستشفى، حيث يرقد بالعناية المركزة وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت: "دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة.. إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

وكان كريم فهمي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه، وأعلن في أواخر ديسمبرالماضي، أنه بصحة جيدة بعد معاناته مع الفيروس.

ياسمين عبد العزيز

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية كبيرة كادت أن تؤدي إلى وفاتها، حيث أجرت عملية جراحية خاطئة.

وتحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.

وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "لما كنت في العناية المركزة كانت حالتي صعبة جدا والأطباء كانوا بيقولوا ادعولها".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "الجهاز اللي دخلت عليه في العناية المركزة لو 100 فرد دخلوا عليه مش بيطلع إلا 10 فقط عايشين".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "من أول عملية أجريتها وحتى العناية المركزة كنت في شبه غيبوبة ومش فاكرة حاجة خالص".

وأكملت ياسمين عبد العزيز: "مكنتش بتكلم أو بمشي أو أتناول الطعام، ولما كنت في العناية المركزة كل لما أنام بشوف كوابيس،وجالي وقت مكنتش قادرة أكمل من التعب والألم وقلتلهم شيلوا كل حاجة أنا مش هكمل".

كما أنها أجرت عملية في سويسرا، لكي يتم إنقاذ حياتها من الموت.

إيمان الحصري

تعرضت الإعلامية إيمان الحصري لخطأ طبي أثناء اإجرائها عملية جراحية كانت ستنهي حياتها.

وكشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل رحلة مرضها قائلة: “فجأة الحياة اتشقلبت.. كان عندي مشكلة المفروض كنت بعمل عملية بسيطة ويوم أو يومين بالكتير وأطلع، لكن استمرت 8 شهور والمشكلة في الخطأ الطبي اللي حصل في العملية، وفي الطريقة التي تم بها التعامل مع الكارثة” مشبهة إياها بالمهزلة".

وأضافت إيمان الحصري، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" على "dmc": "لأن التعامل كان خطأ في خطأ أجريت لي 7 عمليات في 21 يومًا، وكل شوية بنزل العمليات وباخد بنج كلي ولو كان الموضوع من الأول اتعامل بطريقة صح كنت هخلص على طول"، موضحة أن الخطأ الطبي كان في الأمعاء والقولون.

وتابعت إيمان الحصري: "بعد ما حدث معي ذهبت لمستشفى وادي النيل، وعرفت إنه كان هناك أخطاء يترتب عليها أخطاء، ومن الوارد أن يحدث خطأ بسيط لكن المشكلة في التعامل مع الخطأ الذي تم بشكل خاطئ، بما ترتب عليه مجموعة من العمليات الجراحية الفاشلة"، لتصبح مقاطع حلقة إيمان الحصري مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" تريند مواقع التواصل.

وواصلت إيمان الحصري : "لقيت نفسي داخلة في دوامة كبيرة وكنت ما بين السما والأرض لغاية ما في مرحلة اتنقلت من المستشفى اللي كنت فيها، وقضيت شهرًا في العناية المركزة"، لافتة إلى أنه حدث لها تلوث في الدم بسبب المشاكل والأخطاء الكثيرة التي حدثت في منطقة المعدة، ولو كان التصرف الطبي وقتها صحيحا لم يكن ليحدث كل هذا، مشيرة إلى أنه "في مرحلة من المراحل خرج الطبيب وقال لإخوتي: أنا خلصت كل حاجة معاها وادعوا لها، لكن الحقيقة هو كان خلّص أخطاء وليس علاجًا"، ليصبح الحديث عن مرض إيمان الحصري مثار اهتمام كبير على منصات البحث.

وقالت إيمان الحصري: "عانيت من ألم شديد جدًا، بدخل عملية وآخد بنج وأخرج منها متدهورة جدا ولكن لم أفقد الأمل أبدا، وكنت طول الوقت أقول لإخوتي: ده كابوس أنا حاسة إني بحلم ومش قادرة أصدق أن ده حقيقي لكن بعد فترة بدأت أستسلم.. وإخوتي الاثنين وابنتي كانوا معي طول الوقت وتركوا كل حياتهم حتى يتفرغوا لي، وبات لديّ هم إني هسيب الناس اللي بحبهم ويحبوني".

خالد الصاوي

تعرض الفنان خالد الصاوي لأزمة صحية شديدة، وظهر عبر صفحته وهو على كرسى متحرك وأعلن إصابته بالتهام فى الساق اليمنى.

وكشف خالد الصاوي أنه تعرض لأزمة نتيجة تصوير أحد مشاهد الاكشن فى فيلم “القاهرة مكة” الذى يقوم ببطولته منى زكى وإخراج هانى خليفة.

وأوضح: “كان المشهد عبارة عن قفزة للفنان خالد الصاوى فى حمام السباحة، وهو الأمر الذى أثر عليه تباعا وعرضه لالتهاب فى الساق ويقوم حاليا بتلقى العلاج المناسب ومن المقرر أن يعود لتصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة”.

فيما قالت زوجة الفنان خالد الصاوى عن حالته: “مساء الفل جميعا.. خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير أكشن.. الفن يحب الضمير والإبداع له أضراره أحيانا.. محبتكم فوق الراس.. يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب.. شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب.. واستنوا الجديد عشان الجديد شديد بإذن الله”.

محمد الريفي

ويعاني محمد الريفي من مرض مجهول لا يعرف سببه، رغم سفره إلى إيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الخمس الماضية، إلا أن الأطباء فشلوا في تشخيص المرض الذي يظهر بشكل ما على كونه مرض تسمم في جسده مستمر.

وقام الفنان المغربي محمد الريفي بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية وهو في حالة بكاء شديدة بسبب تألمه من المرض.

وناشد الريفي المسئولين بسبب عدم قدرته على تحمل الوجع، ثم قام بعدها بحذف الفيديو.

بعد ذلك قامت زوجته بنشر تغريدة عبر “تويتر” كتبت فيها: «أعتذر من الجميع لم أتمكن من الردّ على رسائلكم الكثيرة، زوجي حاليا يعيش في فترة صعبة جداً على المستويين النفسي والصحي، ما خلينا أطباء في العالم ما رحنا لها لمعاينته، إن شاء الله يرجع كما حالته السابقة، وترجع لنا ولحياتنا الضحكة»، وطلبت من الجميع الدعاء له.

نضال الشافعي

تعرض الفنان نضال الشافعي لوعكة صحية شديدة دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وخضع لعملية جراحية.

وقال نضال الشافعي عن حالته: “للتوضيح لم يتم انفجار للقولون كنت مت، والذي حدث هو انفجار لأحد زوائد القولون عندي أدى إلى ثقب في القولون وخروج سوائله”.

وأضاف الشافعي: “الحمد لله تم السيطرة على الوضع قبل التسمم الدموي وتم قص الجزء المصاب من القولون وسيتم إعادة توصيله بعد فترة”.

فيفي عبده

تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، حيث قامت بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قالت فيه قبل إجراء العملية الجراحية: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني حقنة في ظهري، تسببت في دخولي العمليات لمدة ساعتين".

وأضافت: "كانوا يطلقون عني شائعات، ولكن هذه المرة سأجري عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل، ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، أشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها".

خلافات

ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج وبوسي شلبي:

امتدت حرب كلامية واسعة، بين الفنانة ياسمين عبد العزيز من جهة، والإعلامية بوسي شلبي والفنانة ريهام حجاج من جهة أخرى، في أعقاب إعلان بوسي شلبي استضافة الفنانة ريهام حجاج، المتزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، وهو في نفس الوقت طليق ياسمين عبد العزيز، وذلك في برنامج سهرة خاصة على قناة “النهار”.

بعدها فضلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الرد بشكل غير مباشر بعد إذاعة حلقة ريهام حجاج مع بوسي شلبي، وكتبت ياسمين عبد العزيز في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أن "الصمت ليس ضعفا وإنما قوة".

ونشرت ياسمين عبد العزيز منشورا اعتبره البعض ردا منها على حلقة ريهام حجاج، حيث شاركت ياسمين صورة لزوجها أحمد العوضي من مسلسل "اللي مالوش كبير": "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق"، وعلقت على “إنستجرام” قائلة: "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقا لو عملت؟ الصمت مش ضعف الصمت قوة".

ثم تطور الأمر، لدخول لمياء شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، على خط الحرب الكلامية، للرد على ما وصفته "إهانة الفنانة ياسمين عبدالعزيز للفنانة ريهام حجاج، زوجة محمد حلاوة"، في رسالة مصورة عبر "إنستجرام".

محمد رمضان وعمرو أديب

أزمة عمرو أديب ومحمد رمضان حدثت بسبب الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي توفى منذ أشهر، وكان قد صدر حكم على محمد رمضان بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار، بعدها نشر محمد رمضان فيديو على حسابه على “إنستجرام” وهو مستلقٍ في حمام السباحة ويقوم بإلقاء الدولارات في الماء، حيث أثار الفيديو ضجة واسعة بين متابعي محمد رمضان .

الفيديو أثار غضب الإعلامي عمرو أديب، وعلق على الأمر في برنامجه الحكاية، وقال حينها: "إنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها، وتابع عمرو أديب: "شوف النهارده خالد النبوي لما تعب البلد كلها وقفت على رجل، واللي عمله محمد رمضان ده موقف ميطلعش من حد واعي.. يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون".

بالطبع لم يصمت محمد رمضان أمام تصريحات عمرو أديب ضده، فقام بنشر مقاطع فيديو من مشاهد سابقة له في مسلسلاته، رداً على عمرو أديب، كان منها مشهد رفاعي الدسوقي في مسلسل الأسطورة وهو يقول: "بس يا بابا"، وفيديو آخر وهو يقول: "وانت حاشر دماغك ليه".

رد عمرو أديب

ورداً على ما فعله محمد رمضان، عاد عمرو أديب لتصريحاته الجريئة مرة أخرى، ورد عليه قائلاً: "الإنسان المتربي نعمة، ولو الإنسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه، فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب، ومش هدخل في سجال قليل الأدب، ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".

وأضاف عمرو أديب: "فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد إقامة دعوى قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت".

وتابع: «يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات»، واستطرد : "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".

براءة عمرو أديب

قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد ببراءة الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغا ماليا قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة ٢١، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.

باسم سمرة ورحاب الجمل

بدأت القصة بمنشور للفنانة رحاب الجمل، عبر حسابها عبر “فيس بوك”، يحمل عنوان «الممثل السكران»، ولم تكشف رحاب خلال المنشور من الممثل المقصود بـ«البوست».

وبعدها بساعات قليلة، حذفت رحاب المنشور، بعد تدخل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي رفض أن يتم تداول أية مشكلات بين الفنانين عبر السوشيال ميديا.

وبعد فترة صمت من باسم سمرة، نشر عبر “إنستجرام”، جملة واحدة ليرد بها على رحاب الجمل، التي اتهمته بالسكر وشرب الحشيش، قائلا: «الكلام مش بفلوس يا جملاوي».

ليصدر بعدها الدكتور أشرف ذكي بيانا، بوقف الثنائي عن مزاولة المهنة، نص على أنه: «تم وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، وذلك لحين التحقيق معهما في النقابة ».

ثم أقام الدكتور أشرف زكي على جلسة صلح بين الثنائي، بالذهاب إليه في منزله، وتقديم الاعتذار له، وتم الصلح بينهما.

مها أحمد و السقا وكرارة

بشكل مفاجئ، شنت الفنانة المصرية مها أحمد، هجومًا عنيفًا على نجمين كبيرين ظهرا في مسلسل رمضاني، لم تسمهما، وقالت عنهما "كانوا مخدماتية للأستاذة"، وجاء رد والدة الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ليربط بينهما وبين هذا الهجوم.

وجهت الفنانة مها أحمد رسالة شديدة اللهجة إلى أشخاص من الوسط الفني لم تسمهم، موضحة أنها تعرضت لمواقف محرجة منهم مشبهة أحدهم بـ«الندل»، مشيرة إلى أن هؤلاء الفنانين شاركوا سويا بمسلسل تم عرضه خلال شهر رمضان 2021 قائلة: «نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم».

وعلى أصداء هذه الأزمة، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا حول الأزمة وحالة التراشق بين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "تهيب نقابة المهن المتمثيلة بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع".

وعبر صحفته الرسمية على موقع وتطبيق "فيسبوك" كتب السقا موجها رسالة إلى مها أحمد قائلا: "العشرة بتحكم الواحد والعيش والملح عقد وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة مها".

كما كشف الفنان أمير كرارة، مسامحته للفنانة مها أحمد على خلفية التصريحات الأخيرة التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعلت أزمة بينهما بالإضافة لإساءتها للفنان أحمد السقا.