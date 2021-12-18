ماليزيا: تطعيم 86.9% من فئة المراهقين ضد فيروس كورونا

أعلنت ماليزيا اليوم السبت أن نحو مليونين و733 ألفا و768 شخصا من المراهقين (ما يعادل 86.9% من إجمالي السكان من تلك الفئة) تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أنه تم إعطاء 22 مليونا و809 آلاف و201 شخص من فئة البالغين جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لكورونا.



وبالنسبة للتطعيم اليومي، فقد تم منح 160 ألفا و974 جرعة أمس، ليصل العدد التراكمي للقاحات المعطاة في إطار برنامج التطعيم الماليزي إلى 55 مليونا و725 ألفا و484 جرعة.