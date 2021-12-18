كأس العرب.. شوط أول سلبي بين مصر وقطر

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة مصر وقطر، التي تقام على استاد 974، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب 2021.

بدأ منتخب قطر المباراة ضاغطا، لكن دون أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

سدد عمر كمال تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الرابعة، لكنها مرت بعيدا عن مرمى منتخب قطر.

شهدت الدقيقة العاشرة هجمة مرتدة لمنتخب مصر عن طريق أحمد زيزو لكنها اصطدمت بأحد مدافعي منتخب قطر وتحولت إلى ركلة ركنية.

أطلق حمدي فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 14، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس منتخب قطر.

سدد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الفراعنة بسهولة.

توغل أحمد رفعت من الجبهة اليسرى، ومرر كرة رائعة لـ عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، لكن السولية أهدرها بطريقة غريبة لتتحول إلى ضربة مرمى في الدقيقة 19.

عاد أحمد رفعت للتوغل من الجبهة اليسرى مجددا في الدقيقة 21، لكن دفاع قطر تدخل وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لإصابة في القدم اليمنى بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي منتخب قطر، في الدقيقة 32، لكنه استأنف المباراة بعد تدخل الجهاز الفني.

سدد حمدي فتحي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاع قطر.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم : أحمد سيد زيرو - أحمد رفعت - محمد شريف

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على قطر في مباراة اليوم، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، وضياع حلم التتويج بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخ.

على الجانب الآخر خسر منتخب قطر، أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

والتقى المنتخبان في يوليو من عام 1989، وتعادل المنتخبان بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث تقدم منتخب قطر بهدفي منصور مفتاح، قبل أن يحرز أيمن شوقي هدف المنتخب ثم يضيف محمد العامري الهدف الثالث لقطر، في حين سجل أشرف قاسم هدفين من ضربتي جزاء في الدقائق 76 و79 من زمن المباراة.

وحقق منتخب مصر الفوز في ثاني مبارياته امام قطر بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت عام 1989، استعدادا لمواجهة الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، وفاز المنتخب بهدفي أيمن شوقي وحسام حسن.

وحقق المنتخب ثاني فوز في عام 2000 على قطر، بهدف نظيف سجله طارق السعيد، قبل أن يحقق المنتخبان التعادل في لقاء ودي بهدفين لكل فريق عام 2001.

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا امام قطر بستة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت عام 2003، حيث سجل جمال حمزة هاتريك، وطارق السيد وعبد الحليم علي ومدافع قطر في مرماه هدفًا في مرماه.

والتقى المنتخبان في بطولة لوزان والتي أقيمت عام 2007 بمشاركة مصر وقطر والإمارات والكويت وتوج المنتخب المصري بها حيث فازت مصر على العنابي بخماسية نظيفة بفضل هدفي محمد أبو تريكة وعمر زكي وهدفًا لـ أسامة حسني.