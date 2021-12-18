تعرف على موعد حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2022

يقام حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2022، في نسختها الـ 74، في سبتمبر المقبل، ويذاع مباشرة على شاشة NBC بحسب موقع فاريتي.

كما تعلن قوائم ترشيحات الإيمي يوم 12 يوليو المقبل، في نفس موعد النسخة الماضية، ومن حق الأعمال المذاعة في الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 مايو 2022، الترشح ضمن القوائم.

أعمال مرشحة للإيمي

وبعد تحقيق مسلسل نتفليكس الشهير Squid Game نجاحا وانتشارا عالميا، زادت التوقعات والتكهنات حول مستقبله في موسم الجوائز الجديد.

وتعد جوائز الإيمي السنوية هي أعلى التكريمات التي يحصدها صناع ونجوم المسلسلات الأمريكية، وتقدم منها نسخة موازية للأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية مثل التي ترشحت من ضمن قوائمها الممثلة المصرية منة شلبي عن "في كل أسبوع يوم جمعة".

وطرحت مجلة فاريتي تساؤل على بعض أعضاء الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، حول فرص مسلسل Squid Game للترشح ضمن قوائم الإيمي الأمريكية.

وأكدت الأكاديمية لموقع فاريتي، أن المسلسل الدرامي Squid Game مؤهل بالفعل للترشح لجوائز الإيمي، لأسباب عديدة.

ومن أهم هذه الأسباب أن مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game من إنتاج منصة نتفليكس وهي في الأساس شركة أمريكية، وتوزيعه داخل أمريكا يؤهله للترشح ضمن قوائهما.

وحصلت الممثلة البريطانية كلير فوي على جائزة إيمي في حفل الفنون الإبداعية السنوي لجوائز الإيمي السنوي في نسخته الـ 73، عن دورها في الموسم الأول والثاني لمسلسل The Crown.

وظهرت كلير فوي التي لعبت دور الملكة إليزابيث في The Crown وفازت عنه بجائزة إيمي أفضل ممثلة عام 2018، في الجزء الرابع من دراما العائلة الملكية الشهير في مشهد "فلاش باك"، لكنه كان كافيا لترشيحها للجوائز مرة أخرى.

ولم تكن كلير فوي حاضرة في لوس أنجلوس للحصول على جائزة الإيمي الجديدة كأفضل ممثلة ضيفة في عمل دراما، مثلما تواجدت من قبل، لحصد جوائز الإيمي والساج والجولدن جلوب عن دورها في The Crown.

ولعبت كلير فوي التي تبلغ من العمر 37 عاما شخصية الملكة إليزابيث في مسلسل The Crown الذي يعرض على نتفليكس، وتسلمت منها المهمة في الموسم الثالث والرابع الممثلة الشهيرة أوليفيا كولمان.