وزير الطاقة التنزاني عن سد جوليوس نيريري: سيغير حياة شعبنا

أشاد جانيوري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، بالتعاون مع مصر، قائلا: "ممتنون للتعاون المشترك مع مصر ولـ سرعة الإنجاز أيضا"، متابعا: سد جوليوس نيريري كان بمثابة حلما كبيرا.

وأضاف "جانيوري ماكامبا"خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، السد بمثابة مشروع طموح يدفع بلادنا إلى التقدم، متابعا: العمل مستمر وفي تقدم بالرغم من التحديات التي نواجهها.



وأردف:" أثق أننا سنعبر كافة التحديات ولن يمنعنا أي شيء"، مؤكدا أن السد سيغير حياة الشعب التنزاني، وسيدفع اقتصادنا للأمام، ولذلك نحن ننتظر بداية عمل السد بأمل كبير.



وأكد على أن سد جوليوس نيريري سيفتح الأبواب والفرص التعاونية بين البلدين، وما يحدث الآن ماهو إلا بداية لهذا التعاون.

وشدد على أهمية نقل الخبرات المصرية بين البلدين والقارة الأفريقية كاملة

