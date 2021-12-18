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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

20713 إصابة جديدة.. أوميكرون يصل إلى الذروة في جنوب أفريقياً.. تفاصيل

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

بلغت حالات متحور أوميكرون بمقاطعة جوتنج في جنوب إفريقيا ذروتها في 6 ديسمبر لكنها لا تزال ترتفع في البلاد.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"،  بعد ثلاثة أسابيع من بدء الموجة ، وصلت حالات المتغير إلى أعلى مستوى لها في مقاطعة جوتنج، التي كانت أول من شعرت بالقوة الكاملة للمتغير.

 

واوضحت الصحيفة أنه  تم إجراء تحليل فيروس  كورونا على حوالي  68181 في آخر 24 ساعة ، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا (NICD). 

 

وقال معهد إن هناك 20713 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة إيجابية تبلغ 30.4 في المائة. 

 

وأظهرت الرسوم البيانية التي تتعقب معدل أوميكرون عبر جنوب إفريقيا أن الحالات تنخفض في جوتنج ، بينما ترتفع في أماكن أخرى. 

 

وبعد الوصول إلى ذروة 10100 يوميًا في 7 ديسمبر على متوسط ​​متحرك لمدة سبعة أيام ، أصبحت الحالات الآن حوالي 8000 حالة يوميًا ، وفقًا لما ذكره لويس روسو ، الذي كتب ورقة علمية عن متغير أوميكرون في البلاد. 

 

و تم الإبلاغ عن 35 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس في جنوب إفريقيا، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 90،297.

متحور اوميكرون جنوب افريقيا البلاد فيروس كورونا وباء

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