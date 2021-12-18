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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مقارنة بالطبيعية.. صحة النواب: نسبة الولادة القيصرية في مصر تصل لـ90 %|فيديو

الحمل والولادة القيصرية
الحمل والولادة القيصرية

قالت إيناس عبد الحليم عضو  لجنة الصحة بمجلس النواب، إن  نسبة الولادة القيصرية في مصر وصلت لـ 75 %  في عام 2018.

 

وأضافت  إيناس عبد الحليم في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  نسبة الولادة القيصرية في مصر من الممكن أن تصل حاليا  لـ 90 % في مصر مقارنة بالولادة الطبيعية ".

 

وتابعت ايناس عبد الحليم :"  الأصل في الأمر هو  الولادة الطبيعية  ولكن بعد عام 2000 كل المثقفات وسيدات المجتمع اتجهن إلى الولادة القيصرية  وتم ايصال مفاهيم خاطئة بأن الولادة القيصرية سهلة جدا وتتم خلال نصف ساعة".


وأكملت ايناس عبد الحليم:"هناك ولادة طبيعية بدون ألم  لماذا لا تتجه لها السيدات، ومن الممكن أن تكون هناك مشاكل وأعراض جانبية للولادة القيصرية".

 

ولفتت ايناس عبد الحليم: "لا توجد توعية بـ الآثار الجانبية للولادة القيصرية  لدى السيدات".
 

الولادة الولادة القيصرية صحة النواب اخبار التوك شو السيدات

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