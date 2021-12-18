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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة قيام زوج بتعذيب زوجته بأسوان

الداخلية
الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وآثار حروق وتم إسعافها.

وقررت بتضررها من زوجها (عاطل "له معلومات جنائية" سبق إتهامه فـى عدد (9) قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - سرقة وسائل نقل - نشل") لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بعصا وإحداث ما بها من حروق بقطعة حديدية ساخنة وإكراهها على توقيع عدد (3) إيصالات أمانة ، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها المشار إليها وأضافت بأن زوجها يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدى عليها بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (11) قضية (تبديد - إهانة - ضرب - شروع فى سرقة - مخدرات - سرقة) آخرهم قضية سرقة والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة.
 

الداخلية ربة منزل تعذيب الأجهزة الامنية ضبط ضرب تعاطي المواد المخدرة

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