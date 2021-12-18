الداخلية تكشف حقيقة قيام زوج بتعذيب زوجته بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وآثار حروق وتم إسعافها.

وقررت بتضررها من زوجها (عاطل "له معلومات جنائية" سبق إتهامه فـى عدد (9) قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - سرقة وسائل نقل - نشل") لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بعصا وإحداث ما بها من حروق بقطعة حديدية ساخنة وإكراهها على توقيع عدد (3) إيصالات أمانة ، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها المشار إليها وأضافت بأن زوجها يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدى عليها بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



كما تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (11) قضية (تبديد - إهانة - ضرب - شروع فى سرقة - مخدرات - سرقة) آخرهم قضية سرقة والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة.

